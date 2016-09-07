Свет в фотографии 3. Цветовая температура и баланс белого

А вы знали, чтово многом зависит от того, какой характер освещения использовался при съемке конкретного сюжета? Иными, словами, на цветопередачу сильно влияетисточника освещения, а такжевыставленныйв момент съемки или при обработке в графическом редакторе.

Цветовая температура света – это характеристика, определяющая цветовую тональность, присущую конкретному источнику освещения. Так, по цветовой температуре обычно различают холодный, теплый и нейтральный свет. Для измерения этой характеристики света существует специально разработанная шкала, где за единицу измерения приняты тысячи Кельвинов (К).

Сгруппируем основные источники освещения на три большие группы согласно их цветовой температуре:

1. Теплый свет, которому соответствует низкое значение цветовой температуры в Кельвинах (1500 К – 3500 К):

— пламя свечи – 1800-2000 К

— лампы накаливания (60-100 Вт) – 2600-2800 К- солнечный свет в режимное время (закат или восход) – 3300-3500 К, которому соответствуют средние значения цветовой температуры в Кельвинах (4500-6500 К)- дневной свет в ясную погоду (4500 – 5000 К)

— дневной свет в полдень, когда на небе появились кучевые облака (5500 К)

— вспышка (5500-5600 К)

3. Холодный свет, которому соответствуют высокие значения цветовой температуры в Кельвинах (6500-20000 К)

— дневной свет в пасмурный день, высокая облачность (6500К-7500К)

— сумерки (7500К-8500К)

— ясное голубое небо зимой – 15000К

Чтобы адекватно отображать цвета на фотографии, необходимо выставить такой важный параметр съемки как баланс белого. В цифровой фотографии именно этот параметр отвечает за цветопередачу изображения.

При помощи баланса белого определяется соответствие цветовой гаммы полученного изображения (фотографии) реальной цветовой гамме объекта съемки в момент получения снимка. Установка определенного значения баланса белого – один из методов цветокоррекции цифровой фотографии.

При выставлении значения цветовой температуры (регулировке баланса белого) можно либо отдать предпочтение реалистичности цветопередачи (приоритет – соответствие цветов изображения натуральным цветам), либо субъективно подбирать баланс белого, при котором снимок выглядит максимально привлекательно. Так, первый метод выставления баланса белого обычно используется в репортажной съемке, а второй – в художественной фотографии.





Существует несколько способов выставления баланса белого для достижения нормальной цветопередачи:

1. Выставление баланса белого в настройках фотоаппарата перед началом съемки. Возможен выбор из предустановленных настроек камеры (дневной свет, вспышка, лампа накаливания и проч.) или же ручной ввод конкретного значения цветовой температуры в Кельвинах.

2. Корректировка баланса белого в графическом редакторе. При таком способе максимальной точности можно достичь только при съемке в формате RAW, т.е. при получении необработанной информации об изображении. Так, например, при корректировке баланса белого в программе Adobe Lightroom при работе с фотографиями RAW, баланс белого можно изменять без потери качества картинки и без искажения снимка.

3. Выставление баланса белого по нейтрально-серой карте. Этот способ считается наиболее точным, так как позволяет достоверно идентифицировать нейтрально-серый цвет на изображении. Метод заключается в следующем: перед съемкой рядом с главным объектом устанавливается нейтрально-серая карта и делается тестовый снимок. Затем проводится съемка, а при цветокоррекции в графическом редакторе (например, лайтруме) баланс белого выставляется по серой карте на первом снимке (ее изображение принимается за нейтрально-серый цвет, а все остальные цвета корректируются под эти настройки). Затем полученные настройки баланса белого переносятся на все снимки из серии. Обращаю внимание, что снимки должны быть сделаны в формате RAW. Также некоторые камеры позволяют перед съемкой выполнить регулировку баланса белого по серой карте прямо в настройках самого фотоаппарата.

А теперь практический совет:

Если вы снимаете в формате RAW, то можете не задумываться насчет правильности предустановленного баланса белого в вашем фотоаппарате. Его всегда можно скорректировать или изменить при обработке фотографии на компьютере. Предварительные настройки баланса белого в этом случае нужны больше для адекватного представления изображения на экране фотоаппарата в режиме предпросмотра.

Если вы снимаете в формате JPG, следите за правильностью выставленного значения баланса белого. Потому что фотографии, сжатые в формат JPG не поддаются такой глубокой обработке, как RAW-файлы. Также следите за настройками баланса белого при изменении условий освещения в течение съемочного дня. Меняйте настройки баланса белого при изменении места съемки (на улице или в помещении), при изменении характера освещения (яркий день или закатное солнце), при включении или отключении вспышки.

Оставляйте ваши комментарии внизу записи. Хороших вам снимков!